Обозреватели Bloomberg Фоллейн и Нарделли заявили, что страны ЕС готовы к уступкам Путину

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29 мая 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Обозреватели Джон Фоллейн и Альберто Нарделли в статье для Bloomberg заявили, что страны Евросоюза, следуя примеру Венгрии, уступают требованиям президента РФ Владимира Путина об оплате газа рублями.

Джон Фоллейн и Альберто Нарделли выразили мнение, что планы европейских государств "наказать" Россию за спецоперацию на Украине дальше риторики не идут. В частности, они отказываются наносить удар по энергетической отрасли страны.

По словам обозревателей, к настоящему моменту возник раскол между западными и восточными членами Евросоюза по вопросам поставок оружия на украинскую территорию, диалога с Владимиром Путиным, а также по теме условий, которые официальному Киеву в будущем придется принять в рамках мирного договора. Публицисты также отметили, что дипломаты и официальные лица испытывают все большее разочарование в связи с тем, что у Европейского союза, вероятно, иссякают возможности нанесения болезненного экономического удара по РФ.