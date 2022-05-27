Глава МИД Финляндии Хаависто заявил, что страна выступает за отказ Европы от российских нефти и газа

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 мая 2022, 20:39 Источник: РИА "Новости"

флаг Финляндии, pixabay.com

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна выступает за отказ Европы от российских нефти и газа, однако подчеркнул, что Хельсинки с пониманием относится к альтернативным точкам зрения.

Пекка Хаависто подчеркнул, что газ являтся чувствительной темой для некоторых стран Европы, которые зависимы от поставок из России. Дипломат уточнил, что со стороны Финляндии такой проблемы нет.

Министр иностранных дел Финляндии также напомнил, что Евросоюз уже запретил импорт угля из РФ, а в настоящий момент обсуждается вопрос введения нефтяного эмбарго. Хаависто предположил, что это "сдвиг навсегда".