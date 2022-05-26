Политолог Литвинов: при введении ЕС пошлин на российскую нефть стоимость «черного золота» может достичь 150 долларов за баррель

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 мая 2022, 12:34

флаг Евросоюза, pixabay.com

Политолог Михаил Литвинов рассказал в беседе с журналистами, как возможное введение Европарламентом импортных пошлин на российские энергоресурсы отразится на стоимости нефти на мировом рынке.

К настоящему моменту страны-члены Европейского союза не приняли шестой пакет санкций против России. Известно, что Венгрия выступает против введения эмбарго, так как находится в зависимости от поставок российских энергоресурсов.

Михаил Литвинов в беседе с ФБА "Экономика сегодня", выразил мнение, что ЕС вряд ли сможет в ближайшее время определиться с введением нефтяного эмбарго. По крайней мере, по мнению политолога, не предвидится полный отказ от "черного золота" из РФ, так как от данного энергоресурса зависит не только Венгрия.

Эксперт заметил, что в ЕП наиболее эффективным вариантом санкций считают не эмбарго, а введение пошлин на импорт нефти. Таким образом, разница от подорожания "черного золота" якобы останется в стране-импортере, а в бюджет Российской Федерации не попадет.

Литвинов заметил, что стоимость нефти на мировом рынке взвинтила даже новость о вероятном введении Евросоюзом эмбарго. Так, можно представить, что произойдет, если пошлины на "черное золото" будут одобрены – стоимость увеличится при самом позитивном прогнозе до 130 долларов за баррель. Если добавить в этот сценарий дефицит энергоресурса в мире и невозможность быстро нарастить добычу, то она достигнет 150 долларов.

Политолог предположил, что это слишком высокая цена за антироссийские санкции для Европейского союза.