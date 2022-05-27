Глава «Оператора ГТС Украины» Макогон попросил правительство ФРГ перекрыть «Северный поток — 1»

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27 мая 2022, 20:22 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 1, Stefan Sauer/dpa

Вечером в пятницу, 27 мая, стало известно, что генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон обратился к правительству ФРГ с просьбой перекрыть газопровод "Северный поток — 1".

Сергей Макогон заявил, что основания, на которых исключение предоставлялось для "Северного потока — 1", в настоящий момент уже не соответствуют действительности, вследствие чего украинская сторона требует, чтобы немецкое правительство приостановило или в значительной мере ограничило поставки газа в Европу через этот трубопровод.

Макогон отметил, что для транспортировки топлива из России сейчас есть достаточно свободных мощностей, в частности, украинская система, которая готова заменить "Северный поток — 1".