Путин назвал безосновательными попытки возложить на РФ ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции

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27 мая 2022, 18:52 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в рамках телефонной беседы с канцлером Австрии Карлом Нехаммером назвал безосновательными попытки возложить на Россию ответственность за сложности с поставками сельхозпродукции.

Владимир Путин и Карл Нехаммер ранее сегодня провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, которые связаны с глобальной продовольственной безопасностью.

Российский лидер в разговоре сделал акцент на то, что попытки возложить на российскую сторону ответственность за сложности с поставками на мировые рынки сельскохозяйственной продукции безосновательны. Глава РФ дал подробные разъяснения реальных причин вышеуказанных проблем, которые, в частности, возникли из-за антироссийских санкций США и Европейского союза.