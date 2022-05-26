Президент Путин отметил премьеру Драги: Россия готова помочь в продовольственном кризисе при снятии санкций

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26 мая 2022, 21:08

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонных переговоров в четверг, 26 мая, с премьер-министром Италии Марио Драги сделал заявление о том, что Москва готова содействовать в преодолении кризиса продовольствия поставками зерна и продовольствия, но с одни условием – снятием санкций, которые Запад ввёл против РФ.

Такую информацию после переговоров сообщает Кремль.

«Отметив необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введённых США и Евросоюзом», − цитирует пресс-служба Кремля слова президента.

В беседе с итальянским премьером Путин отметил, что Россия «готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса» при условии снятия «политически мотивированных ограничений со стороны Запада».

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин и глава правительства Италии Марио Драги в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине.