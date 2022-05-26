Президент России и премьер Италии поговорили по телефону о ситуации на Украине

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26 мая 2022, 20:21

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин и глава правительства Италии Марио Драги в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине. О состоявшейся беседе сообщает в четверг, 26 мая, пресс-служба Кремля.

«Обсуждена ситуация на Украине. В частности, Владимир Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобождённых городах Донбасса», − значится в заявлении.

Президент РФ подробно объяснил итальянскому премьеру суть предпринимаемых шагов для обеспечения безопасности навигации. Путин указал, что каждый день открываются гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей. Указано, что украинская сторона препятствует данным инициативам.

«Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса», − отметила пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее итальянский премьер Драги заявил, что Рим не желает разрывать дипломатические каналы с Россией даже после высылки итальянских дипломатов из Москвы в качестве ответной меры.