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Глава ДНР Пушилин отметил готовность порта Мариуполя к началу приёма и отправки грузов

, 19:36

Глава ДНР Пушилин отметил готовность порта Мариуполя к началу приёма и отправки грузов
Порт Мариуполя, DN/ Global Look Press.com

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал в среду, 26 мая, заявление о том, что порт Мариуполя готов в ближайшее время начать принимать и отправлять грузы. Своё мнение глава республики выразил на онлайн-заседании форума «Предпринимательство в новой экономической реальности».

«Я нахожусь в Мариупольском морском торговом порту, который сейчас налаживает работу, чтобы уже в ближайшее время начать отправлять и принимать грузы. Я говорю о самых ближайших днях, это завтра-послезавтра», − приводит агентство слава Пушилина.

Отметим, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также заявлял ранее, что мариупольский порт начал работать в обычном режиме.

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