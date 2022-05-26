Банк России снизил ключевую ставку до 11 процентов

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26 мая 2022, 10:42 Источник: ЦБ РФ

Банк России, Anton Belitsky/Russian Look

Банк России в четверг, 26 мая, принял решение снизить ключевую ставку с 14 до 11 процентов годовых. Соответствующая информация содержится в опубликованном ранее сегодня сообщении регулятора.

Совет директоров ЦБ РФ принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п. с 27 мая текущего года. Годовая инфляция в апреле 2022 года достигла 17,8%, но в соответствии с оценкой на 20 мая она замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее прогноза, который дал Банк России в апреле.

В Центробанке полагают, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в 2023 году снизится до 5,0–7,0% и в 2024 году вернется к 4%.