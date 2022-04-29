Банк России снизил ключевую ставку до 14 процентов

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29 апреля 2022, 13:40 Источник: Банк России

Банк России, Anton Belitsky/Russian Look

Днем в пятницу, 29 апреля, стало известно, что Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 14 процентов с 17 процентов. Соответствующая информация содержится в заявлении регулятора.

Ранее сегодня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п. Теперь вышеуказанный показатель составляет 14 процентов годовых.

В ЦБ отметили, что внешние условия для экономики Российской Федерации по-прежнему являются сложными и существенно ограничивают экономическую деятельность, однако в последнее время перестали нарастать риски для ценовой и финансовой стабильности страны, вследствие чего появилась возможность для снижения ключевой ставки.

В регуляторе отметили, что данные последней недели говорят о замедлении темпов роста цен в России в связи с укреплением национальной валюты и снижением потребительской активности.