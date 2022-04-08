Центробанк снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых

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8 апреля 2022, 12:18 Источник: Банк России

Банк России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России в пятницу, 8 апреля, объявил о снижении ключевой ставки до 17 процентов годовых. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п..

В сообщении, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

Отмечается, что риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

По информации Центробанка, сейчас замечен устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

Ранее 18 марта Банк России на очередном заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20 процентов.