Путин: «С 1 июля текущего года на 10% будет повышен МРОТ»

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25 мая 2022, 20:31

МРОТ, , Zamir Usmanov/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин в среду, 25 мая, заявил, что с 1 июля текущего года на 10% повысится минимальный размер оплаты труда. Такое решение глава государства принял на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

«С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда», − цитирует ТАСС слова президента.

На сегодняшний день величина МРОТ составит 15 279 рублей в месяц.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин предложил увеличить на 10% размер пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня.