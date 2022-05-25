Вице-премьер Новак: Иран и Россия рассматривают вариант соединения платёжных систем МИР и «Шетаб»

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25 мая 2022, 17:02

Карта МИР/ из открытых источников

Вице-премьер правительства России Александр Новак сделал заявление в среду, 25 мая, о том, что Москва и Тегеран ведут переговоры касательно объединения национальных платёжных систем МИР и «Шетаб».Информацию сообщает RT со ссылкой на чиновника, который провёл встречу сопредседателей межправительственных комиссий.

«Одной из ключевых тем (переговоров. — RT) было создание условий для взаиморасчётов и прохождения платежей между нашими юридическими лицами, организациями. Важно, что мы договорились переходить максимально на расчёты в национальных валютах. Обсудили вместе с центральными банками распространение и действие системы передачи финансовых сообщений, а также соединение платёжных карт МИР и «Шетаб», − приводит слова Новака агентство.

Напомним, ранее вице-премьер подчёркивал наличие договорённости России и Турции о начале приёма карты МИР в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах.

Также сегодня стало известно, что в «М.Видео» заявили, что компания приступает к поставкам техники в рамках параллельного импорта. Причем закупки будут совершаться без согласия правообладателей. Электронику Apple ритейл приобретать пока не собирается, поскольку гаджеты в РФ могут не активироваться.