Южноуральцам объяснили, в каких случаях стоит покупать доллары и евро

Перед приобретением нужно внимательно оценить все возможные риски.
Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области напомнили основные правила совершения операций на валютном рынке.
Специалисты ведомства подчеркнули, что в текущих условиях приобретение долларов и евро оправдано в трех случаях:
для трат зарубежом;
для покупки в России импортных товаров;
для хранения части сбережений.
«Если имеется желание купить валюту, но причины, побудившие на это, не похожи на вышеперечисленные, откажитесь от этой идеи и не приобретайте, тем более на последние или не дай бог на кредитные деньги!», — сообщается в телеграм-канале региональной Контрольно-счетной палаты.
Эксперты напоминают, что совершение операций на финансовых рынках всегда сопряжено с риском, так как предусмотреть нежелательное изменение стоимости активов не всегда возможно. Поэтому при совершении сделок не стоит руководствоваться эмоциями и совершать необдуманные траты.