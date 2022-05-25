Южноуральцам объяснили, в каких случаях стоит покупать доллары и евро

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

25 мая 2022, 09:53 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Перед приобретением нужно внимательно оценить все возможные риски.

Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области напомнили основные правила совершения операций на валютном рынке.

Специалисты ведомства подчеркнули, что в текущих условиях приобретение долларов и евро оправдано в трех случаях:

для трат зарубежом;

для покупки в России импортных товаров;

для хранения части сбережений.

«Если имеется желание купить валюту, но причины, побудившие на это, не похожи на вышеперечисленные, откажитесь от этой идеи и не приобретайте, тем более на последние или не дай бог на кредитные деньги!», — сообщается в телеграм-канале региональной Контрольно-счетной палаты.

Эксперты напоминают, что совершение операций на финансовых рынках всегда сопряжено с риском, так как предусмотреть нежелательное изменение стоимости активов не всегда возможно. Поэтому при совершении сделок не стоит руководствоваться эмоциями и совершать необдуманные траты.