Агентство DPA: Евросоюз в рамках санкций против Москвы заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро

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25 мая 2022, 08:54

Евро, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Европейский союз в рамках ограничительных мер в отношении Москвы заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. Соответствующая информация оказалась в распоряжении агентства DPA, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Евросоюз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около €10 млрд, сообщило агентство DPA со ссылкой на данные ЕК», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, саудовский министр Фейсал аль-Ибрагим заявил, что Эр-Рияд не собирается выбирать между РФ и Украиной или присоединяться к рестрикциям против Москвы.