Депутаты Госдумы аннулировали договор о пенсионных гарантиях граждан СНГ

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24 мая 2022, 15:35

Трудовой стаж, Nikolay Gyngazov/ Global Look Press

Российские парламентарии аннулировали договор о гарантиях прав граждан стран СНГ касательно обеспечения пенсией. Такую информацию сообщает во вторник, 24 мая, РИА Новости.

В начале апреля документ на рассмотрение Госдумы внесло правительство.

Также в Минтруде уже регламентировали процесс выхода России из соглашения о пенсионных гарантиях граждан СНГ. Ведомство уточняет, что в большинстве случаев страны-участницы уже подписали с РФ свежие договорённости — двусторонние или многосторонние соглашения.

Отдельно отмечено, что все ранее назначенные пенсии сохранятся и далее.

Напомним, договор о гарантиях пенсионных прав подразумевает, что пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица вне зависимости от его гражданства. При оформлении учитывается весь трудовой стаж и зарплата, которые приобретены человеком в СССР до 1992 года, а также на территории стран-участниц с 1992 года.

Кроме России в соглашение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина.