Экономист Артюхов: попытки Болгарии проявить принципиальность в оплате российского газа загнали ее в энергетический кризис

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24 мая 2022, 12:22 Источник: "Экономика сегодня"

Газ, Panoramic/globallook.com

Готовность Болгарии обсуждать возможность оплаты российского газа по предложенной Москвой схеме, говорит о том, что попытки проявить принципиальность в этом вопросе загнали ее в энергетический кризис, сказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» кандидат экономических наук Алексей Артюхов.

Во вторник стало известно о том, что Болгария обсудит с Еврокомиссией возможность оплаты российского газа по схеме Москвы: через счета, открытые в Газпромбанке. До этого она отказалась оплачивать поставки топлива таким образом. В ответ 27 апреля «Газпром» прекратил транзит газа в страну.

По мнению Артюхова, руководство Болгарии очень хотело показать свою принципиальность и оказаться в первых рядах тех, «кто поддерживает США и с легкостью может отказаться от газа». Но из этого ничего не получилось.

«В Софии видят, что ни Германия, ни Италия, ни Испания не спешат отказываться от газа, потому что он им реально нужен, а альтернатив нет. И теперь, собственно, происходит то, что происходит: Болгария уже готова открывать счета в Газпромбанке и играть по правилам РФ», – прокомментировал ситуацию эксперт.