Библиотека палаты общин Великобритании спрогнозировала рост бедности в стране в 2023 году

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24 мая 2022, 08:36

Лондон, pixabay.com

Библиотека палаты общин Великобритании подготовила доклад, в котором сообщила, что в 2023 году количество жителей страны, находящихся "за абсолютной чертой бедности", вырастет на 1,3 миллиона.

Эксперты библиотеки палаты общин обратили внимание на то, что речь идет о первом в истории случае, когда уровень абсолютной бедности в королевстве увеличится вне периода рецессии. Как сообщает RT, в частности, предполагается, что в следующем году количество живущих за абсолютной чертой бедности детей возрастет на 500 тысяч.

Аналитики отметили, что одной из причин развития такого сценария является конфликт на Украине, поскольку в Великобритании первые экономические последствия сказываются на цене энергии.