Правительство будет по-новому бороться с бедностью, но старыми методами

На фоне западных санкций и дорогих кредитов президент Владимир Путин объявил о масштабной поддержке населения. Глава государства анонсировал увеличение минимального размера оплаты труда, повышение зарплаты бюджетникам, чтобы не допустить увеличения уровня бедности и неравенства.
Министр труда Антон Котяков предлагает сохранить рабочие коллективы в иностранных компаниях, покидающих Россию. Иначе они могут увеличить уровень безработицы до 8% от численности рабочей силы.
В следующем году доходы граждан сократятся в среднем на 1,6%, полагают экономисты. Поэтому меры, которые принимались государством в период пандемии, должны быть продолжены. Часть работодателей уже задумалась об оптимизации персонала. Вопрос о повышении зарплаты многими компаниями отложен на неопределённое время. Нарушение логистики может вызвать волну банкротств компаний.
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