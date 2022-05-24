The Times: глава МИД Британии Трасс поддержала отправку военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы

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24 мая 2022, 07:16 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Martyn Wheatley / Parsons Media / globallookpress.com

Газета The Times, ссылаясь на источник сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, целью которой будет разблокировка поставок украинского зерна.

Ранее с инициативой о создании такой морской коалиции выступил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который полагает, что единственный практичный способ экспорта зерна – через Одессу. В соответствии с его планом следует также разминировать части Черного моря и достичь договоренности с Анкарой.

Дипломатический источник сообщил изданию The Times, что Лиз Трасс выразила поддержку идее отправки военных кораблей с целью сопровождения судов с зерном из Одессы.