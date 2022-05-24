The Times: глава МИД Британии Трасс поддержала отправку военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы

Газета The Times, ссылаясь на источник сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, целью которой будет разблокировка поставок украинского зерна.
Ранее с инициативой о создании такой морской коалиции выступил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, который полагает, что единственный практичный способ экспорта зерна – через Одессу. В соответствии с его планом следует также разминировать части Черного моря и достичь договоренности с Анкарой.
Дипломатический источник сообщил изданию The Times, что Лиз Трасс выразила поддержку идее отправки военных кораблей с целью сопровождения судов с зерном из Одессы.