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Аналитик Юшков: Варшава громко заявила об отказе от российского газа, но на практике ни на день не прекращала его покупать

, 17:01 Источник: "Экономика сегодня"

Аналитик Юшков: Варшава громко заявила об отказе от российского газа, но на практике ни на день не прекращала его покупать
Газ, Jean Marc Quinet/globallook.com

Громкие заявления Варшавы об отказе от российского газа — всего лишь слова. На деле она не прекращала его покупать ни на один день. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

В конце апреля государственная нефтегазовая компания Польши PGNIG сообщила, что получила от «Газпрома» уведомление о полной приостановке поставок газа на территорию страны. Это произошло в ответ на отказ Польши платить за газ по предложенной Россией схеме — открыв счета для оплаты в Газпромбанке. 

После этого Варшава заявила о том, что «никогда больше» не будет покупать российский газ.

«Что же в итоге делает Польша? Она сразу же, на следующий день после остановки закупок напрямую у «Газпрома» стала приобретать российский газ транзитом через Германию. <...> Они таким образом даже увеличили закупки российского газа!» - объяснил Юшков.

По его словам, по той же схеме с 2015 года действует Украина.

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