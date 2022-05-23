РФ и Турция приступают к новой фазе переговоров о замене покидающих российский рынок брендов

Россия и Турция приступили к новой фазе переговоров о замене брендов, которые покидают РФ, на турецкие. Соответствующую информацию предоставило утром в понедельник, 23 мая, издание "Хюрриет".
Данные о старте нового этапа переговоров о замене брендов предоставил журналистам глава совета торговых центров.
Ранее сегодня стало известно, что американская компания Levi Strauss & Co, которая, в частности, производит джинсы, приняла решение уйти из России после 29 лет работы и в настоящий момент ищет покупателей на розничный бизнес.