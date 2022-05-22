Bloomberg сообщил, что в ближайшие три месяца «Аэрофлот» может начать разбирать самолеты на запчасти

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22 мая 2022, 20:36 Источник: ТАСС

Самолет «Аэрофлота», Edgar Breshchanov/globallook.com

Из-за дефицита запчастей «Аэрофлот» через три месяца может начать разбирать часть самолетов. Об этом, со ссылкой на экспертные источники, написало в воскресенье агентство Bloomberg.

Как утверждает агентство, в компании сейчас 350 самолетов — в основном это европейские Airbus и американские Boeing. В условиях санкций, которые коснулись в том числе экспорта в Россию продукции авиационной отрасли, компания, по мнению экспертов агентства, в скором времени столкнется с дефицитом запчастей.

«Специалисты оценивают запасы авиакомпании в три месяца, после чего может начаться разбор самолетов на запчасти», - написал Bloomberg.