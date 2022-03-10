Запад не даст России покупать через третьи страны высокотехнологичную продукцию для авиации

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10 марта 2022, 16:23

Больше половины парка российских авиакомпаний зарубежные лизингодатели требуют вернуть, для оставшихся в российской собственности самолётов западного производства прекращены поставки запчастей. При этом – впервые в истории – за комплектующими ввели особый контроль, по сути, приравняв их к товарам военного назначения. То есть покупать «расходники» и другие требующие замены детали и агрегаты через дружественные третьи страны не выйдет. На складах запчастей в России, конечно, что-то есть, но, по мнению специалистов, их хватит на пару месяцев полётов.



Национализация авиапарка и последующая каннибализация (снятие запчастей с однотипного самолёта и установка для обеспечения лётной годности другого) позволят потянуть время ещё немного. Лайнеры «Суперджет» и МС-21 не исключение и не палочка-выручалочка от санкционного давления – сегодня у этих машин критическая зависимость от американских и европейских производителей комплектующих. Импортозамещать придётся долго и упорно. Отечественные двигатели ПД-8 для замены французских SaM‑146 на «Суперджете» (вся «горячая» часть, главная в двигателе, поставляется из Франции) пока на этапе конструирования, он появится, по планам, в 2024 году. А МС‑21 пока испытан и сертифицирован с двигателем Pratt&Whitney PW1400G. Стартовый заказчик самолёта – «Аэрофлот» планировал получить лайнеры именно с этими двигателями. Отечественный двигатель ПД‑14 не хуже, летает, испытывается, сертифицируется в составе самолёта, но в нём тоже имеются импортные элементы и агрегаты – датчики, подшипники, разъёмы, электронные компоненты.



Самолёты нужны стране как воздух, особенно сегодня, когда западная техника плавно и неумолимо приземляется западными лизингодателями и производителями. Печально другое – создатели гражданской авиационной техники, конструкторы и производители не имеют выхода на президента страны. А горе-администраторы работать не дают. Но выход из патовой ситуации есть. Самарские двигателестроители предлагают турбовинтовой двигатель ТВД-4, глубокую модернизацию сертифицированного НК‑4, которым оснащали самолёты Ил-18. При нормальном финансировании, реальной работе, а не говорильне через полгода будет готов работоспособный двигатель-демонстратор, а спустя ещё шесть месяцев – прототип серийного изделия, который можно будет выводить на сертификацию.



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