Глава МЭР РФ Решетников заявил, что для разворота России к Азии необходимо разобраться с логистикой

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22 мая 2022, 07:09 Источник: РИА Новости

Максим Решетников, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что для разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии нашей стране необходимо разобраться с вопросами логистики при развитии торговли.

Решетников сделал такое заявление в рамках встречи министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС). Мероприятие проходит в эти дни в Бангкоке - столице Таиланда.

Глава МЭР РФ пояснил, что если речь идет о развитии торговли со странами АТЭС, то России придется решать вопросы с логистикой. Он уточнил, что под торговлю зерном, нефтепродуктами имеющиеся логистические цепочки подходят, но, например, для поставок удобрений более сложная логистика, нужно решать куда везти, как грузить.

По словам Решетникова, доставлять через северо-запад РФ — делать крюк, нужно думать по поводу развития дальневосточных портов. "Оцениваем, насколько наши порты готовы это все вывозить... Нам нужны там новые возможности, увеличение контейнерных перевалов, и чем более технологична будет продукция, — у нее свои требования", — сказал глава Минэкономразвития РФ.