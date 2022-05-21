МИД: Россия вводит санкции против супруги премьер-министра Канады Софи Трюдо

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21 мая 2022, 14:36 Источник: МИД

Джастин Трюдо с супругой, Michael Kappeler/dpa

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили в субботу, 21 мая, что Москва в качестве ответной меры запретила супруге премьер-министра Канады Софи Трюдо въезд на территорию РФ.

Въезжать в Россию запрещено также командующему ВВС Канады Эрику Джину Кенни и еще 24 персонам, среди которых канадские чиновники и топ-менеджеры.

Вышеуказанные действия стали ответом на объявленные ранее властями Канады очередные санкции в отношении РФ, которые затронули как представителей руководства страны, военных и деловых кругов, но также ближайших родственников тех, кто попал под рестрикции.