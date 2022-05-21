Американский аналитик Оуэнс: санкции не поставили экономику РФ на колени из-за ее уникальной роли в мире

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21 мая 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

флаг России, pixabay.com

Аналитик Джош Оуэнс в статье для американского портала OilPrice выразил мнение, что санкциям Запада не удалось поставить российскую экономику на колени из-за уникального положения страны в мире.

Джош Оуэнс отметил, что для глобальной стабильности крайне важными являются энергоресурсы и продовольствие. Аналитик подчеркнул, что экспорт нефти и газа по рекордным ценам дает РФ возможность достичь значительного положительного сальдо торгового баланса. Это связано с тем, что Россия находится в уникальном положении как чистый экспортер как энергоресурсов, так и важнейшего продовольствия, что позволяет стране "оставаться на плаву".

Оуэнс также заметил, что прочные торговые связи Москвы с Китаем и Индией обеспечивают РФ существенным притоком иностранной валюты, вследствие чего все опасения по поводу платежеспособности страны снимаются.