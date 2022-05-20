Мишустин заявил, что изолировать Россию от мировой экономики не удастся

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20 мая 2022, 15:48 Источник: ТАСС

премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government / globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ заявил, что западные страны хотят изолировать Россию от мировой экономики, однако у них не получится это сделать.

Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия адаптируется к новым реалиям и способна обеспечить поступательное развитие экономики.

Российский премьер в пятницу, 20 мая, уточнил, что стране не привыкать работать в условиях рестрикций – ограничения со стороны Запада не помешают РФ и дальше укреплять взаимодействие со своими друзьями и партнерами.