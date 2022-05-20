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Президент Польши Дуда заявил о необходимости принять новые санкции против РФ, поскольку предыдущие неэффективны

, 14:40 Источник: РИА "Новости"

Президент Польши Дуда заявил о необходимости принять новые санкции против РФ, поскольку предыдущие неэффективны
президент Польши Анджей Дуда, Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу, 20 мая, заявил, что Варшава выступает за введение шестого пакета антироссийских санкций, поскольку пять предыдущих не оказали на Москву ожидаемого воздействия.

Анджей Дуда подчеркнул, что не имеет сомнений в необходимости принятия шестого пакета санкций в отношении России. Президент Польши заявил, что Запад старается как можно более мирными способами достичь прекращения кризиса на Украине.

Дуда заметил, что никто не собирается влиять на РФ военным путем, вследствие чего единственным способом воздействия являются рестрикции.

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