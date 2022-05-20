Южноуральцы стали оформлять меньше кредитов, но суммы займов выросли

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20 мая 2022, 18:33 Анна Семенова

Ипотеку стали брать реже, но суммы оформляются большие и на большее количество лет. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральска

Об этом сообщает Отделение по Челябинской области Уральского ГУ Центрального банка РФ.

За первый квартал 2022 года жители Челябинской области взяли 11,3 тысячи ипотечных кредитов. Их общая сумма составила 24,8 миллиарда рублей. Объем займов вырос за год на 14%, при этом количество их сократилось на 6%.

Сегодня среднестатистический южноуралец берет на покупку жилья 2 миллиона 200 тысяч рублей. Срок, на который растягивают выплату, также вырос, на два года (раньше он в среднем составлял 18 лет, теперь 20 лет).

Эксперты объясняют рост показателей рынка ипотечного кредитования активным использованием госпрограмм. Например, в Челябинской области среди всех выданных ипотечных займов пятую часть составляют льготные.