Банк Италии спрогнозировал рецессию в стране в случае полного отказа от поставок российского газа

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20 мая 2022, 18:00 Источник: ТАСС

Газ, Jean Marc Quinet/globallook.com

В случае полного прекращения поставок в Италию российского газа страну окажется перед риском рецессии. Об этом сообщил управляющий Банка Италии Иньяцио Виско. Его слова приводит в пятницу агентство ANSA.

Говоря о перспективах возможного прекращения поставок газа из РФ, он сказал: «Нас ожидало бы время умеренной рецессии, которая могла бы ухудшиться в зависимости от обстоятельств».

С этой оценкой согласен гендиректор итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo Карло Мессина. Он также считает, что при полной остановке поставок из России газа, Италию ожидает рецессия.

Ранее министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявлял, что стране сможет отказаться от российского газа ко второй половине 2024 года.