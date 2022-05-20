Экономист Дудчак выразил мнение, что ЕС осознал провал антироссийских санкций

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 мая 2022, 15:08

флаг Евросоюза, pixabay.com

Экономист, политолог Александр Дудчак заявил, что Европейский союз осознает провал санкционной политики в отношении РФ, вследствие чего в долгосрочной перспективе может отказаться от рестрикций.

Александр Дудчак отметил, что западным государствам постепенно стало ясно, что ограничительные меры наносят вред их же создателям, а российская экономика, несмотря на санкции, развивается.

Политолог в беседе с РИА ФАН допустил, что власти США и Европы будут искать новые способы навредить России и создать трудности финансовому сектору страны, однако пока их задумки не срабатывают.