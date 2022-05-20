Финансовый аналитик Александр Егоров: российский рубль может укрепиться до 55 единиц за доллар

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20 мая 2022, 14:32

фото: pixabay.com

Финансовый аналитик Александр Егоров заявил, при современной ситуации с валютными ограничениями Центробанка и падением импорта рубль может укрепиться, а американский доллар обрушиться до психологического уровня 50-55 рублей за доллар.

Финансовый аналитик Александр Егоров в интервью ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что усиление курса рубля к доллару и евро продолжится до тех пор, пока действуют правила регулирования, введенные Центробанком.

Советник президента РФ Максим Орешкин назвал ситуацию в России идеальным рынком, в рамках которого действуют только экспортеры и импортеры.

Его заявление уточнил Александр Егоров. По словам эксперта, «экспортная выручка в Россию идет, несмотря на санкции, а российский импорт резко упал».

Финансовый аналитик пояснил, что произошел дисбаланс, когда экспортеров обязали продавать валюту, а возможности импортеров гораздо ниже валютного предложения на рынке.

Егоров также добавил, что «условия на рынке с марта 2020 года не меняются, а стандартные рыночные соображения вроде коррекции курса не работают».

Эксперт заявил, что предсказывать что-то невозможно, а сегодняшний обвал курса вызван продажей кем-то из экспортеров новой порции валютной выручки. «Покупателей на нее не нашлось, в результате чего случился провал по доллару и евро, который никто не прогнозировал», – подытожил Егоров.

Доллар США на торгах в пятницу, 20 мая, опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года. Российский экономист Михаил Хазин заявил, что на падение американской валюты и евро сейчас влияет отсутствие импорта.