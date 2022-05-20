Алексей Текслер предложил снизить ставки по кредитам для бизнеса

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

20 мая 2022, 12:41 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Состоялось совещание по итогам заседания федерального штаба по антикризисным мерам. Губернатор Челяябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым обсудили предложения по поддержке экономики, сформированные комиссией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер отметил, что повысить эффективность уже существующих программ льготного кредитования можно за счет донастройки. «Во-первых, необходимо снижение ставок вслед за снижением ключевой ставки. Во-вторых, нужно уже сейчас планировать продление программ на следующий год. И бизнесу будет спокойнее прогнозировать следующий год», - отметил губернатор Челябинской области.

Также были озвучены другие .меры поддержки Максим Решетников и Алексей Текслер договорились повторно обсудить наработки на следующей неделе.