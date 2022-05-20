Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

Алексей Текслер предложил снизить ставки по кредитам для бизнеса

, 12:41 Источник: Правительство Челябинской области

Алексей Текслер предложил снизить ставки по кредитам для бизнеса
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Состоялось совещание по итогам заседания федерального штаба по антикризисным мерам. Губернатор Челяябинской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер  вместе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым обсудили предложения по поддержке экономики, сформированные комиссией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Алексей Текслер отметил, что повысить эффективность уже существующих программ льготного кредитования можно за счет донастройки. «Во-первых, необходимо снижение ставок вслед за снижением ключевой ставки. Во-вторых, нужно уже сейчас планировать продление программ на следующий год. И бизнесу будет спокойнее прогнозировать следующий год», - отметил губернатор Челябинской области.

Также были озвучены другие .меры поддержки Максим Решетников и Алексей Текслер договорились повторно обсудить наработки на следующей неделе.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram