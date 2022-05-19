Постпред России в ООН Небензя допустил, что Украина расплачивается с Западом за оружие зерном

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19 мая 2022, 22:54 Источник: РИА "Новости"

постпред РФ при ООН Василий Небензя, MFA Russia/via Globallookpress.com

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва подозревает, что украинское зерно закачивается в зернохранилища европейских стран как плата за оружие, которое предоставляется Киеву.

Василий Небензя подчеркнул, что, если верить заявлениям западных политиков и информации журналистов, зерно вывозится с территории Украины самым активным образом, причем как по железной дороге, так и баржами по Дунаю.

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций заявил, что у Москвы есть все основания полагать, что оно направляется в зернохранилища стран Европы. Небензя допустил, что таким образом украинские власти расплачиваются за оружие, которое поставляет Запад.