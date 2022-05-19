Медведев: Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов

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19 мая 2022, 22:23 Источник: Telegram

зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет все возможности для предотвращения продовольственных кризисов, а также отметил, что Запад дает задний ход в вопросе санкций.

Дмитрий Медведев заявил, что еще никто не собирал урожай "в телевизоре и интернете", поскольку для данного процесса необходимы поля, удобрения, сельхозтехника, а также руки, которые привыкли сеять хлеб, "а не подписывать дурацкие решения".

Зампредседателя Совбеза РФ подчеркнул, что Россия делать это умеет – у страны есть все возможности, чтобы у других государств было продовольствие. "Просто не надо мешать нам работать", – заключил Медведев.