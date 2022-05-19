Вендор Yadro развернёт в Дубне разработку оборудования для LTE и 5G

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19 мая 2022, 19:08

Логотип Yadro/ официальный сайт компании

Позитивные новости от участника «ИКС Холдинга» производителя вычислительной техники Yadro удалось выяснить «Коммерсанту» в четверг, 19 мая. Вендор собирается разрабатывать и производить базовые станции LTE и 5G. Разместится площадка смелого эксперимента в Дубне. Изначально проект планировали осуществлять как СП с Nokia, но СВО на Украине исключила западных инвесторов.

На днях компания Yadro учредила отдельное юрлицо, подготовила инвестиции в проект (5–7 млрд руб.), а также занялась наймом инженеров из остановившихся в РФ центров разработки Intel и Nokia.

В экспертной среде подчеркнули, что инженерам Yadro и «новобранцам» придётся изыскивать документацию западных производителей. Российские разработки на данный момент не отвечают потребностям сотовых операторов.

Основные площадки производства, по заявлению гендиректора Yadro Алексея Шелобкова, расположатся на заводе в Дубне. Ещё в ноябре 2021 года компания заявила о строительство данного промобъекта. Предположительно, в год оно сможет выпускать до 1 млн единиц техники.

Также важный момент, Yadro займется освоением производства базовых станций LTE, а на этой стезе уже есть конкурент в виде «Спектра» (структуры «Ростеха»), который вышел на эту дорогу уже в минувшем году. Однако стоит отметить, что в проекте госкорпорации также участвуют структуры «ИКС Холдинга».

Положительно оценили проект Yadro и в Минцифры РФ: «Освоение производства оборудования связи стандарта LTE — вполне реализуемая задача».