Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Европейский парламент утвердил временную отмену пошлин на импорт товаров из Украины

, 15:06 Источник: РИА "Новости"

Европейский парламент утвердил временную отмену пошлин на импорт товаров из Украины
флаг Евросоюза, pixabay.com

В четверг, 19 мая, ЕП утвердил временную отмену пошлин на импорт товаров из Украины. Соответствующая информация содержится в опубликованном ранее сегодня пресс-релизе Европейского парламента.

Еврокомиссия в конце апреля текущего года выдвинула предложение приостановить на год взимание пошлин на все товары, которые поступают в Европейский союз из Украины. Предполагается, что данный шаг позволит украинской стороне нарастить экспорт.

Подчеркивается, что сегодня была утверждена полная приостановка сроком на один год взимания сборов на импорт промышленных товаров, овощей и фруктов, антидемпинговых пошлин, а также защитных мер в сфере импорта стали.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram