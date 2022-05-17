Международный валютный фонд в ближайшее время воздержится от каких-либо решений по конфискации замороженных активов России

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17 мая 2022, 22:31 Источник: ТАСС

Заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, Liu Jie/globallook.com

В ближайшее время Международный валютный фонд (МВФ) не намерен озвучивать свое отношение к идее конфискации замороженных в результате санкций золотовалютных резервов России. Об этом сообщила в интервью газете Financial Times заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат. Текст опубликован во вторник.

Собеседница издания дала понять, что не следует в ближайшее время ожидать каких-либо решений Фонда на этот счет.

«Мы обсуждаем любую стратегию, которая будет иметь последствия для всей международной монетарной системы. Мы будем внимательно изучать это» , - сказала Гопинат.

По оценке самого издания, решение о конфискации российских ЗВР могло бы привести к краху международной системы политической экономии.