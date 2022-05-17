Челябинская область стала одним из лидеров УрФО по объему ипотеки

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17 мая 2022, 10:04 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Опубликована статистика по итогам первого квартала 2022 года. Ее представила Контрольно-счетная палата Челябинской области в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в начале текущего года в Челябинской области было выдано 11,3 тысячи ипотечных кредитов с общим объемом более 24 миллиардов рублей. Это один из самых высоких результатов в УрФО. Южный Урал обогнала только Свердловская область с 15,4 тысячи выданных кредитов на 42 миллиарда рублей.

Добавим, что до конца 2022 года продлена программа льготной ипотеки для российских семейю Также запущена отдельная программа для IT-специалистов.