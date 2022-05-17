Сенатор Пушков выразил мнение, что в случае отказа от российской нефти Германия заплатит «немалую цену»

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17 мая 2022, 07:16 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в случае отказа Германии от российской нефти, о чем ранее сообщили источники в правительстве ФРГ, Берлину придется заплатить "немалую цену".

Алексей Пушков заявил, что власти Германии поставили стратегическую задачу – оторвать экономику своей страны от энергоносителей из РФ. По мнению сенатора, отказ ФРГ от российской нефти выглядит более достижимым, чем отказ от газа, хотя и в первом случае Берлин будет вынужден заплатить "немалую цену".

Пушков отметил, что отказ Берлина от российского "голубого топлива", что бы ни утверждали сторонники данного сценария, в обозримом будущем является утопией.