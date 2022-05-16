Представитель главы Турции Калын предложил ЕС заменить российский газ топливом из Восточного Средиземноморья

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16 мая 2022, 14:08 Источник: ТАСС

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Официальный представитель главы Турции Ибрагим Калын сообщил, что Анкара вновь заявила о готовности направлять газ из Восточного Средиземноморья на европейскую территорию как альтернативу поставкам из РФ.

Ибрагим Калын заявил, что одной из ключевых альтернатив российскому газу является топливо из Восточного Средиземноморья. По его словам, Турция открыта для этой идеи, готова оказать помощь и стать частью данного процесса.

Калын напомнил, что турецкая сторона располагает газопроводом, идущим до Джейхана, и имеет возможность транспортировать топливо в европейские столицы.