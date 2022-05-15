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Посол России в ФРГ Нечаев выразил мнение, что к проекту «Северный поток – 2» в будущем вернутся

, 08:00 Источник: Соловьев Live

Посол России в ФРГ Нечаев выразил мнение, что к проекту «Северный поток – 2» в будущем вернутся
Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил мнение, что к проекту "Северный поток — 2" в будущем вернутся. Дипломат напомнил, что трубы уже проложены и заполнены технологическим газом.

Сергей Нечаев подчеркнул, что "Северный поток – 2" готов начать поставки газа в любое время, однако в настоящий момент есть политический заказ – никак не пользоваться топливом из РФ.

По словам посла России в ФРГ, он надеется на то, что придет время вернуться к вышеуказанному проекту. Дипломат обратил внимание, что на строительство газопровода были потрачены большие средства.

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