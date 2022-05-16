Депутат Вассерман заявил, что Германии не удастся заменить российскую нефть «зеленой» энергетикой

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16 мая 2022, 13:45

ветряные электростанции, pixabay.com

Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман в рамках разговора с журналистами в понедельник, 16 мая, выразил мнение, что Германия не сможет заменить российскую нефть "зеленой" энергетикой.

Анатолий Вассерман отметил, что для производства некоторых нефтепродуктов требуется сырье определенного качества, а найти замену нефти из России ФРГ вряд ли удастся.

Депутат в беседе с РИА ФАН подчеркнул, что немецкие политики делают заявления о возможности использовать "зеленую" энергетику вместо российского "черного золота", чтобы снизить давление на них со стороны представителей промышленности.

Вассерман также подчеркнул, что планы по "зеленой" энергетике из-за пасмурной погоды и отсутствия ветра "провалились с большим треском" еще в 2021 году, причем не только в Западной Европе, но и в Северной Америке.