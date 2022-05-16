Инфляция в России приобрела противоречивый характер, эксперты называют её «аннуализированной»

Данный термин означает годовой рост в сочетании с месячным снижением. Зафиксированы майские показатели в 17,8%, однако инфляция за месяц существенно замедлилась: в апреле она составила 1,6% по отношению к мартовским 7,6%. Экономисты сейчас рекомендуют следить именно за ежемесячными цифрами, поскольку ситуация крайне нестабильна.
Рост цен обусловлен перебоями в поставках и нарушением логистических цепочек. Немалую роль, по мнению экспертов, играют всплески ажиотажного спроса на отдельные категории продовольственных и непродовольственных товаров. В частности, существенно подорожали крупы и сахар, а также предметы женской гигиены, мыло и стиральный порошок. Инфляция в данном секторе составила от 20 до 33%.
Прогнозы составляются неоднозначные. В целом ожидается замедление темпов инфляции в связи с укреплением курса рубля. Однако отдельные эксперты не советуют полагаться на этот показатель. Так, по мнению Ольги Беленькой, сотрудника «Финам», доллар в ближайшей перспективе подорожает из-за роста бюджетных расходов. Тем не менее уже сейчас отдельные категории товаров дешевеют: цены на лекарства, телевизоры, отдельные позиции плодоовощной продукции практически вернулись к докризисным значениям.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Западная Украина, вскормленная молоком Сталина
- 11:30 Боррель: Евросоюз считает, что экономика стоит на пороге кризиса из-за ситуации на Украине
- 09:10 В Минпромторге заявили о передаче российских активов Renault государству
- 08:29 Bloomberg сообщает, что Германия намерена отказаться от российской нефти до конца 2022 года
- 15.05 14:33 The Financial Times: западным банкам могут позволить продать свой бизнес в РФ подпавшим под санкции россиянам