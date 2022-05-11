Посол ЛНР в России Мирошник: власти республики и РФ обсуждают восстановление разрушенных городов Донбасса

Родион Мирошник посол Луганской Народной Республики в России сделал заявление о том, что российские и республиканские власти ведут обсуждение возможности восстановления городов республик Донбасса, которые пострадали за время военного конфликта. Информацию дипломат сообщил в интервью РИА Новости.
«Я уверен, что в будущем будет целый ряд программ, по которым мы сможем и привлекать различные финансовые механизмы и строительные технологии, и находить партнёров для того, чтобы как можно быстрее в кратчайшие сроки восстановить наши города», − приводит агентство слова Мирошника.
Дипломат уточнил, что собственных сил и ресурсов у ЛНР на восстановление не хватит. Лишь в совместных усилиях с Москвой это возможно осуществить.
«Сейчас прорабатывается очень много проектов. Вы видите то количество высоких гостей, которые приезжают к нам, и они, естественно, приезжают не с пустыми руками», − отметил посланник.
Напомним, ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале подготовки в Мариуполе к восстановлению города и возвращению к мирной жизни.