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Украина с 11 мая прекращает транзит газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка»

, 19:37 Источник: ТАСС

Украина с 11 мая прекращает транзит газа из РФ в Европу через станцию «Сохрановка»
газовая труба, pixabay.com

Сегодня стало известно, что с 11 мая Оператор ГТС Украины прекращает транзит газа на европейскую территорию через газораспределительную станцию "Сохрановка", которая расположена в Луганской области.

Согласно данным ОГТС, с 07:00 по местному времени (совпадает с московским) 11 мая текущего года не будет осуществляться прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка".

Оператор заявил, что возникли "форс-мажорные обстоятельства", в связи с которыми дальнейшая транспортировка газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков" не представляется возможной.

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