Заявки на транзит российского газа через Украину держатся выше 90 миллионов кубов

Заявки европейских потребителей на транзит газа из России через Украину держатся свыше 90 миллионов кубометров с 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Оператора ГТС Украины».

Вследствие отказа ряда европейских стран закупать российский газ, а также из-за введения президентом РФ Владимиром Путиным рублевого расчета для «недружественных стран», процент транзита газа через Украину упал на 6,4%.

К примеру, на данный момент Варшава, отказавшись от новой системы оплаты за газ в рублях получает газ со стороны ФРГ в таком же объеме. Однако страна пользуется как физически, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа.

На этой неделе заявки европейских потребителей выше примерно на 40%. Особо высока прокачка по «Северному потоку», где экспорт газа достигает около 170 миллионов кубометров в сутки.