Челябинская область вошла в топ-10 регионов с дешевым бензином

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

10 мая 2022, 17:58 Анна Семенова

Бензин в Челябинской области доступный. Фото из архива редакции

Мы оказались на 9 месте по ценам на топливо.

О попадании Южного Урала в рейтинг рассказал сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на исследовательское агентство «Промрейтинг». Оказалось, что у нас заправить свой автомобиль 92 бензином можно дешевле, чем во многих других городах России.

Новостным поводом к исследованию послужил рост цен на топливо в 11 субъектах страны и снижение цен в 32 субъектах.

В марте средняя цена за литр АИ-92 составила 47,49 рублей, 95-го – 51,52 рубля, ДТ – 54,77 рубля.

На первом месте среди регионов с самым дешевым бензином оказался Алтайский край с ценой в 46,12 рублей за литр АИ-92. На втором месте наши соседи, Курганская область, там заправиться можно за 47,48 рублей за литр. Челябинская область заняла 9 строчку с ценников в 48,53 рубля за литр самого популярного бензина.

На первом месте среди мест с самым дорогим топливом - Сахалинская область, тут автомобилисту придется раскошелиться на 61,5 рублей за литр 92-го.