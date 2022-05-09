Новак заявил, что РФ уже начала продавать нефть ряду новых покупателей

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9 мая 2022, 12:36 Источник: ТАСС

вице-премьер РФ Александр Новак, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вице-премьер России Александр Новак в понедельник, 9 мая, заявил, что страна к настоящему моменту начала продавать нефть ряду новых покупателей. По его словам, российские компании ищут другие направления.

Александр Новак подчеркнул, что появляются новые покупатели, желающие приобрести российскую нефть. Кроме того, заметен запрос на увеличение объемов экспорта "черного золота" поставщикам по другим направлениям, в частности, в Азиатско-Тихоокеанский регион.

По словам министра, РФ также рассматривает некоторые инфраструктурные проекты в целях диверсификации поставок нефти.